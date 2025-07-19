Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию президента США в его соцсети Truth Social, обнародованную в воскресенье, 20 июля.

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Как Трамп пригрозил Ирану?

Дональд Трамп напомнил о предыдущих ударах по трем ключевым иранским ядерным объектам, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. По его словам, все вышеупомянутые места были "полностью уничтожены", что усложнило бы их восстановление.

Потребуются годы, чтобы восстановить их работу, и, если Иран захочет это сделать, ему будет гораздо выгоднее начать все заново в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать,

– написал он.

Напомним, ранее он предположил, что Иран мог каким-то образом скрыть наличие еще одного ядерного объекта. Американский президент отметил, что страна не должна иметь ядерное оружие и Соединенные Штаты не хотели бы этого допустить.