Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію президента США у його соцмережі Truth Social, оприлюднену у неділю, 20 липня.

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Як Трамп пригрозив Ірану?

Дональд Трамп нагадав про попередні удари по трьох ключових іранських ядерних об'єктах, розташованих у Фордо, Натанзі та Ісфахані. За його словами, усі вищезгадані місця були "повністю знищені", що ускладнило б їхнє відновлення.

Потрібно буде роки, щоб відновити їх роботу, і, якщо Іран захоче це зробити, йому буде набагато вигідніше почати все заново в трьох різних місцях, перш ніж ці об'єкти будуть знищені, якщо він вирішить це зробити,

– написав він.

Нагадаємо, раніше він припустив, що Іран міг якимсь чином приховати наявність ще одного ядерного об'єкта. Американський президент зазначив, що країна не повинна мати ядерну зброю й Сполучені Штати не хотіли б цього допустити.