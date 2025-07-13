Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Iran International.

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Что известно о ранении Масуда Пезешкиана?

Полуофициальное иранское агентство новостей Fars сообщило, что президент Ирана получил ранение во время израильского удара по зданию, где проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Событие проходило 14 июня в подвальных уровнях здания на западе Тегерана. В этот момент Израиль нанес удар шестью ракетами или авиабомбами, нацелившись на входы и выходы, чтобы заблокировать пути эвакуации.

В агентстве заверили, что атака была спланирована по образцу операции по ликвидации Хасана Насраллы, бывшего генсека "Хезболлы", и имела целью не только уничтожить выходы, но и прекратить циркуляцию воздуха в здании.

Во время эвакуации через аварийный выход Масуд Пезешкиан получил легкое ранение ноги.

Мы проводили внутреннее совещание, когда, по полученной от шпионов информации, район нашего пребывания был подвергнут бомбардировке. Но когда Бог не хочет, ничего не случается,

– обвинил он Израиль в интервью Такеру Карлсону.

Советник верховного лидера Али Лариджани считает, что Израиль атаковал место проведения заседания Совета нацбезопасности, чтобы уничтожить глав трех ветвей власти и ключевых лиц, а затем нацелиться на Хаменеи, но не преуспел.