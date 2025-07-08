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Идея, которая не работает

Однако одно можно сказать с относительной уверенностью: массированная израильско-американская бомбардировочная кампания не спровоцировала восстание против Исламской Республики – результат, на который надеялся премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Трамп даже рассуждал, что смена режима является очевидным решением для правительства, которое "не способно сделать Иран снова великим", но не уточнил, должны ли усилия по "MIGA" прилагаться изнутри или извне страны.

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Идея о том, что бомбардировка гражданских сломает их моральный дух и настроит против собственных лидеров, является старой и в основном опровергнутой. Она не сработала во время Гражданской войны в Испании, когда немцы и итальянцы бомбили Гернику в 1937 году, или во время Второй мировой войны, когда Гитлер развязал блицкриг против Великобритании, или когда союзники уничтожали города в нацистской Германии. Операция Rolling Thunder, которая длилась с 1965 по 1968 год в Северном Вьетнаме, не смогла достичь этой цели, как и бомбардировка Газы Израилем.

Стратегическая бомбардировка, которую также называют бомбардировкой насыщением или террористической бомбардировкой, была тактикой, разработанной между двумя мировыми войнами, в основном итальянским генералом Джулио Дуэ. Но во время Второй мировой войны эти жестокие воздушные атаки начали ассоциироваться с Артуром "Бомбардировщиком" Гаррисом, главнокомандующим бомбардировочного командования британских Королевских ВВС, и Кертисом Эмерсоном Лемеем, генералом ВВС США.

Последний, уничтожив японские города в 1944 – 45 годах и убив сотни тысяч японских граждан, однажды признал, что если бы США проиграли, его бы судили как военного преступника.

Стратегические бомбардировки опустошили городские районы, и Харрис осуществил свое желание "убить много бошей" (пренебрежительный термин, который использовался для обозначения немцев). Но, несмотря на широкое использование этой тактики во Второй мировой войне, она никогда не приводила к народному восстанию. Какими бы ни были последствия атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, ни одного восстания против японского правительства не было.

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На самом деле бомбардировка может иметь противоположный эффект: она вызывает гнев у людей и может мобилизовать поддержку даже для крайне непопулярных правительств. Усилия Германии деморализовать лондонцев в 1941 году лишь сделали их более упрямыми, укрепив их веру в то, что город сможет выдержать такие нападения. Уинстон Черчилль, конечно, был популярным. Но такая же реакция была и среди берлинцев, даже тех, кто ненавидел Гитлера. Люди гордятся своей стойкостью, особенно когда сталкиваются с общим врагом.

Этот публичный стоицизм, как правило, существует как в диктатурах, так и в демократиях. Северных вьетнамцев заставили подчиняться своим лидерам, но нет никаких доказательств того, что американские бомбы сломали их моральный дух или вызвали общественный мятеж. Под атакой американских военных самолетов вьетнамский патриотизм был настоящим.

Правда заключается в том, что большинству людей не нравится бомбардировка иностранными государствами, как бы они не презирали собственных лидеров. Это особенно актуально для такой гордой страны как Иран, с горькой историей иностранного вмешательства.

В 1953 году государственный переворот, который поддерживали США и Великобритания, уничтожил молодую демократию. Ненависть к этим западным странам, возможно, уменьшилась, но иранцы до сих пор с подозрением относятся к их мотивам.

И если трудно представить, как иранцы сплотятся вокруг флага Трампа MIGA, идея о том, что они будут считать Нетаньяху политическим спасителем, – еще более фантастична.

Безусловно, ослабление ядерного потенциала Ирана является положительным явлением. Война Израиля против иранских марионеток в Ливане и Сирии также могла быть положительным явлением. Но, как показали другие военные вмешательства Запада в Азию и на Ближнем Востоке, бомбардировки не приводят к демократическим изменениям.

Поражение Японии и Германии во Второй мировой войне и их дальнейшие демократические преобразования иногда приводятся как примеры противоположного. Роль стратегических бомбардировок в этих поражениях до сих пор является предметом многих споров. Но демократии были построены, или, скорее, реконструированы, после войны элитами этих стран под патронатом союзной оккупации. Никто не предлагает, чтобы США или Израиль оккупировали Иран, не говоря уже о том, что это имело бы такие же результаты, как и в Германии и Японии.

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Ситуация еще может измениться

Единственные люди, которые могут свергнуть склеротическую, гнетущую и часто жестокую теократию Ирана, – это сами иранцы. Режим является крайне непопулярным: опрос 2023 года показал, что более 80% иранцев предпочли бы демократическое правительство. Бомбардировка Ирана, возможно, выявила военную слабость страны, но она также могла ослабить растущую оппозицию.

Реакция выдающегося иранского актера Резы Кианяна является поучительной. Будучи ярым критиком правительства и сторонником антиправительственных демонстраций 2022 года, он, несомненно, приветствовал бы более демократическое общество. Но как только Израиль и США начали бомбардировки, его патриотизм взял верх. Он сказал Financial Times: "Один человек, который сидит за пределами Ирана, не может говорить нации восстать. Иран – это моя страна. Я сам буду решать, что делать, и не буду ждать, пока вы скажете мне, что делать в моей собственной стране".

Это оправданное нежелание к внешнему вмешательству может вскоре уступить место обновленной решимости. Никогда не знаешь, что произойдет, когда режим находится под давлением. Но пока режим жестче подавлял вероятных предателей и диссидентов. А военная слабость Ирана увеличивает вероятность того, что его лидеры удвоят свои усилия для создания ядерной бомбы. Это точно не то, что имели в виду Нетаньяху и Трамп, и не то, чего хотело бы большинство иранцев.