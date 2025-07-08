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Ідея, яка не працює

Однак одне можна сказати з відносною впевненістю: масована ізраїльсько-американська бомбардувальна кампанія не спровокувала повстання проти Ісламської Республіки – результат, на який сподівався прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху. Трамп навіть розмірковував, що зміна режиму є очевидним рішенням для уряду, який "не здатний зробити Іран знову великим", але не уточнив, чи повинні зусилля щодо "MIGA" докладатися зсередини чи ззовні країни.

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Ідея про те, що бомбардування цивільних зламає їхній моральний дух і налаштує проти власних лідерів, є старою і здебільшого спростованою. Вона не спрацювала під час Громадянської війни в Іспанії, коли німці та італійці бомбардували Герніку в 1937 році, або під час Другої світової війни, коли Гітлер розв'язав бліцкриг проти Великої Британії, або коли союзники знищували міста в нацистській Німеччині. Операція Rolling Thunder, яка тривала з 1965 по 1968 рік у Північному В'єтнамі, не змогла досягти цієї мети, як і бомбардування Гази Ізраїлем.

Стратегічне бомбардування, яке також називають бомбардуванням насиченням або терористичним бомбардуванням, було тактикою, розробленою між двома світовими війнами, переважно італійським генералом Джуліо Дуе. Але під час Другої світової війни ці жорстокі повітряні атаки почали асоціюватися з Артуром "Бомбардувальником" Гаррісом, головнокомандувачем бомбардувального командування британських Королівських ВПС, та Кертісом Емерсоном Лемеєм, генералом ВПС США.

Останній, знищивши японські міста в 1944 – 45 роках і вбивши сотні тисяч японських громадян, одного разу визнав, що якби США програли, його б судили як воєнного злочинця.

Стратегічні бомбардування спустошили міські райони, і Гарріс здійснив своє бажання "вбити багато бошів" (зневажливий термін, який використовувався для позначення німців). Але, попри широке використання цієї тактики у Другій світовій війні, вона ніколи не призводила до народного повстання. Якими б не були наслідки атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі, жодного повстання проти японського уряду не було.

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Насправді бомбардування може мати протилежний ефект: воно викликає гнів у людей і може мобілізувати підтримку навіть для вкрай непопулярних урядів. Зусилля Німеччини деморалізувати лондонців у 1941 році лише зробили їх більш впертими, зміцнивши їхню віру в те, що місто зможе витримати такі напади. Вінстон Черчилль, звичайно, був популярним. Але така ж реакція була й серед берлінців, навіть тих, хто ненавидів Гітлера. Люди пишаються своєю стійкістю, особливо коли стикаються зі спільним ворогом.

Цей публічний стоїцизм, як правило, існує як у диктатурах, так і в демократіях. Північних в'єтнамців змусили підкорятися своїм лідерам, але немає жодних доказів того, що американські бомби зламали їхній моральний дух або спричинили громадський заколот. Під атакою американських військових літаків в'єтнамський патріотизм був справжнім.

Правда полягає в тому, що більшості людей не подобається бомбардування іноземними державами, як би вони не зневажали власних лідерів. Це особливо актуально для такої гордої країни як Іран, з гіркою історією іноземного втручання.

У 1953 році державний переворот, який підтримували США та Велика Британія, знищив молоду демократію. Ненависть до цих західних країн, можливо, зменшилася, але іранці досі з підозрою ставляться до їхніх мотивів.

І якщо важко уявити, як іранці згуртуються навколо прапора Трампа MIGA, ідея про те, що вони вважатимуть Нетаньягу політичним рятівником, – ще більш фантастична.

Безумовно, послаблення ядерного потенціалу Ірану є позитивним явищем. Війна Ізраїлю проти іранських маріонеток у Лівані та Сирії також могла бути позитивним явищем. Але, як показали інші військові втручання Заходу в Азію та на Близькому Сході, бомбардування не призводять до демократичних змін.

Поразка Японії та Німеччини у Другій світовій війні та їхні подальші демократичні перетворення іноді наводяться як приклади протилежного. Роль стратегічних бомбардувань у цих поразках досі є предметом багатьох суперечок. Але демократії були побудовані, а точніше, реконструйовані, після війни елітами цих країн під патронатом союзної окупації. Ніхто не пропонує, щоб США чи Ізраїль окупували Іран, не кажучи вже про те, що це мало б такі ж результати, як і в Німеччині та Японії.

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Ситуація ще може змінитися

Єдині люди, які можуть повалити склеротичну, гнітючу та часто жорстоку теократію Ірану, – це самі іранці. Режим є вкрай непопулярним: опитування 2023 року показало, що понад 80% іранців віддали б перевагу демократичному уряду. Бомбардування Ірану, можливо, виявило військову слабкість країни, але воно також могло послабити зростаючу опозицію.

Реакція видатного іранського актора Рези Кіаняна є повчальною. Будучи запеклим критиком уряду та прихильником антиурядових демонстрацій 2022 року, він, безсумнівно, вітав би більш демократичне суспільство. Але як тільки Ізраїль та США почали бомбардування, його патріотизм взяв гору. Він сказав Financial Times: "Одна людина, яка сидить за межами Ірану, не може казати нації повстати. Іран – це моя країна. Я сам вирішуватиму, що робити, і не чекатиму, поки ви скажете мені, що робити у моїй власній країні".

Це виправдане небажання до зовнішнього втручання може незабаром поступитися місцем оновленій рішучості. Ніколи не знаєш, що станеться, коли режим перебуває під тиском. Але поки що режим жорсткіше придушував ймовірних зрадників та дисидентів. А військова слабкість Ірану збільшує ймовірність того, що його лідери подвоять свої зусилля для створення ядерної бомби. Це точно не те, що мали на увазі Нетаньяху та Трамп, і не те, чого хотіла б більшість іранців.