Як Росія може використати свої війська у Вірменії

Якщо у Єревані не усвідомлюють рівень загрози, то це стане стратегічною помилкою, яка може призвести до страшних наслідків. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Потенційне збільшення кількості військового контингенту у Вірменії дозволить Росії переслідувати декілька цілей одночасно.

По-перше, вказана версія розцінювалась українською стороною як вірогідна – у Кремлі вирішили продовжити тиск на Азербайджан й демонструвати офіційному Баку силу. Мовляв, російські війська готові перейти до нового рівня ескалації, а Кавказ розцінюється російським режимом як власна сфера впливу.

По-друге, ця версія поки не набула широко розголосу – продемонструвати силу Ніколу Пашиняну та продовжити підготовку до захоплення влади у Вірменії з приведенням до влади проросійських сил.

Військова база у Ґюмрі може стати плацдармом для подальших агресивних дій росіян щодо Вірменії. Ми пам'ятаємо, як російські збройні сили використали позицію у тимчасово окупованому Криму. Вірменська база відрізняється за своїм розташуванням та має більше логістичних складнощів для відряджання військ.

Проте ці обставини не заважатимуть російському командуванню перекинути повітряним простором у Ґюмрі достатньо солдатів для погроз вірменському керівництву чи для прихованої силової підтримки гібридних операцій.

Крім того, військова база розташована неподалік від вірменського-турецького кордону, що також буде використано Росією як політичний сигнал Анкарі і Єревану. Першим – що в Кремлі вважають Вірменію своєю зоною контролю. Другим – що спроби налагодити взаємодію з турецьким керівництвом в обхід Росії матиме наслідки.

Агресивний російський імперіалізм не має обмежень і навіть коли основні російські сили загрузли в Україні, в Кремлі продовжують грати в геополітику. З усім тим, недооцінювати російські погрози не можна.

Вірменії треба бути напоготові

Уже влітку 2026 року у Вірменії проходитимуть парламентські вибори, де куратор політики в регіоні Сергій Кірієнко намагатиметься реалізувати російський сценарій. Розширення російської військової присутності на базі – це прямий натяк на готовність Кремля діяти будь-якими методами задля дестабілізації ситуації у Вірменії, якщо щось піде не за його планом.

Літо 2026 року – небезпечний час, коли Росія може вдатися до радикальних кроків. Очевидний сценарій: проросійськи сили не перемагають на виборах, підконтрольні Кремлю активісти оголошують фальсифікації, розпочинаються провокації і хаос за тіньової підтримки російських агентів впливу, орієнтовані на російські гроші місцеві органи влади закликають Росію допомогти і навести порядок. Екстрене засідання російських органів влади надає збройним силам мандат на обмежене розгортання для "забезпечення порядку", база в Ґюмрі став майданчиком для логістичної підтримки комплексу акцій.

Усе це вже давно не виглядає як утопія. Це повноцінний план Кремля щодо встановлення військово-політичного контролю над Вірменією.

Саме тому, ГРУ не тільки дає розуміння Азербайджану й Туреччині, але попереджає Вірменію – всі варіанти дій на столі, і Єревану доцільно готуватись до найгірших сценаріїв.

Якщо боротьба з проросійськими олігархами – правильний крок, а протистояння церкві лише посилюватиме неоднозначні настрої в суспільстві, то ліквідація російського військового осередку на вірменській території – ключовий і фундаментальний шлях до власної безпеки.