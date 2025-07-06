Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Вірменії, яку публікують місцеві ЗМІ.

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Як Вірменія прокоментувала заяву ГУР

У МЗС Вірменії відкинули чутки про можливе використання території країни для атаки на сусідні держави та дестабілізації ситуації на Південному Кавказі.

У відповідь на вигадані відомості, що з'явилися в пресі, Республіка Вірменія знову підтверджує свою принципову позицію, згідно з якою територія РВ не може використовуватися третіми державами для здійснення військових дій проти будь-якої з сусідніх держав,

– йдеться в заяві міністерства.

Нагадаємо, 5 липня в ГУР заявили, що Москва розширює військову присутність у Вірменії на тлі загострення відносин з Азербайджаном.

За даними ГУР, особовий склад набирають серед російських військовослужбовців, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Зазначалося також, що такі дії є "елементом комплексної стратегії Кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації".