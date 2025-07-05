Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Речник Андрій Юсов назвав мотиви Росії.

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Що планує Росія

За даними розвідки, Росія нещодавно пришвидшила комплектування своєї військової бази у вірменському місті Ґюмрі задля посилення військово-політичного тиску на країни Південного Кавказу.

"Особовий склад набирають серед військовослужбовців зс рф, які проходять службу в ростовській і волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму", – ідеться у повідомленні.

Крім того, згідно з оприлюдненою інформацією, Росія наразі активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу, зокрема, з території Північної Осетії та Адигеї.

Розгортання російських військ у Вірменії – це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та рф готувалося заздалегідь,

– заявив Андрій Юсов.

Нагадаємо, конфлікт між Азербайджаном та Росією почався через те, що наприкінці червня у російському Єкатеринбурзі місцеві силовики провели рейд проти азербайджанської діаспори, через що є жертви.

Наразі Азербайджан розслідує тортури й вбивство двох братів Сафарових. Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за кількома статтями через жорстоке поводження з затриманими.