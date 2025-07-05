Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Представитель Андрей Юсов назвал мотивы России.

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Что планирует Россия

По данным разведки, Россия недавно ускорила комплектование своей военной базы в армянском городе Гюмри для усиления военно-политического давления на страны Южного Кавказа.

"Личный состав набирается среди военнослужащих ВС РФ, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму", – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно обнародованной информации, Россия сейчас активно ищет добровольцев среди представителей порабощенных народов Кавказа, в частности, с территории Северной Осетии и Адыгеи.

Развертывание российских войск в Армении – это элемент комплексной стратегии кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности. Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Москва наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и рф готовилось заранее,

– заявил Андрей Юсов.

Напомним, конфликт между Азербайджаном и Россией начался из-за того, что в конце июня в российском Екатеринбурге местные силовики провели рейд против азербайджанской диаспоры, из-за чего есть жертвы.

Сейчас Азербайджан расследует пытки и убийство двух братьев Сафаровых. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям из-за жестокого обращения с задержанными.