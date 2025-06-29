На тлі цього Азербайджан скасував всі російські культурні заходи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури Азербайджану та Міністерство закордонних справ країни.

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Що про це відомо

Російські ЗМІ інформують, що в Єкатеринбурзі у п'ятницю, 27 червня, силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану у зв'язку з нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році.

Згідно з оприлюдненою інформацією, серед головних підозрюваних опинилися брати Гусейн і Зіяддін Сафарові, які невдовзі після нещодавнього затримання померли. Російські силовики виправдали це тим, що їм стало зле.

Незадовго після цього МЗС Азербайджану викликало тимчасового повіреного у справах посольства Росії Петра Волокових. Йому висловили різкий протест, вимагаючи притягнення причетних до кримінальної відповідальності.

Там наголосили, що під час затримання та жорстких дій російських силовиків двоє громадян Азербайджану "були жорстоко вбиті", кілька людей "отримали важкі поранення", а дев'ять людей були заарештовані.

Через це Міністерство культури країни оголосило про скасування культурних заходів, які в країні планували провести російські державні або приватні організації. Це стосується концертів, вистав, фестивалів, виставок тощо.