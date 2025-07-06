Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Армении, которое публикуют местные СМИ.

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Как Армения прокомментировала заявление ГУР

В МИД Армении отвергли слухи о возможном использовании территории страны для атаки на соседние государства и дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

В ответ на вымышленные сведения, появившиеся в прессе, Республика Армения вновь подтверждает свою принципиальную позицию, согласно которой территория РА не может использоваться третьими государствами для осуществления военных действий против любого из соседних государств,

– говорится в заявлении министерства.

Напомним, 5 июля в ГУР заявили, что Москва расширяет военное присутствие в Армении на фоне обострения отношений с Азербайджаном.

По данным ГУР, личный состав набирают среди российских военнослужащих, которые проходят службу в Ростовской и Волгоградской областях, а также во временно оккупированном Крыму. Отмечалось также, что такие действия являются "элементом комплексной стратегии Кремля, направленной на дестабилизацию глобальной ситуации безопасности".