При таком развитии дел уже в краткосрочной перспективе Россия отойдет на второстепенные роли не только на Кавказе, где будет происходить дальнейшее усиление Турции, но и в Центральной Азии, где Китай системно расширяет собственную экономическую экспансию. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Эскалация конфликта с Азербайджаном

Набирает темпы противостояние между Москвой и Баку, которое обещает перейти в более радикальные формы. Если в прошлый раз при сознательном сбитии азербайджанского самолета, российские власти сумели непублично сгладить конфликт, то теперешний рецидив может иметь непредсказуемые последствия.

В ответ на убийство представителей азербайджанской диаспоры в России, Баку не ограничился политическими мерами. Азербайджанские силовики уже задержали сотрудников ФСБ, которые работали в Баку под прикрытием пропагандистского ресурса Sputnik.

Такая динамика создает возможности для дальнейшей эскалации. Поскольку попытка России продемонстрировать свою силу очередными рейдами против национальных меньшинств на собственной территории, толкнула Азербайджан к резким действиям.

Дело в том, что азербайджанское руководство не чувствует зависимости от России. Даже предательство российской стороной Армении и российско-азербайджанские экономические инициативы не расцениваются в Баку как повод для политического союза с Россией с позиций более слабого.

Чувствуя поддержку Турции и отсутствие угроз безопасности со стороны России, Азербайджан готов идти на обострение, пока в Кремле не признают вину публично и не инициируют уступки для примирения.

Однако осознавая, что российские власти будут оправдывать, манипулировать и защищать собственных силовиков, вероятность расширения российско-азербайджанского конфликта растет. В каком формате он бы не завершился, можно сделать уже первые выводы: Россия больше не расценивается как передовая сила в регионе, которая может вести политику по своему усмотрению.

Следующий ход за Арменией

Никол Пашинян совершил беспрецедентный визит в Турцию в июне, который вызвал значительный резонанс. Хотя в среде армянской диаспоры и внутри Армении его откровенно восприняли неоднозначно и через призму критики, в геополитическом разрезе такие действия понятны. Армянский премьер рассчитывает договориться с Турцией о параметрах безопасности урегулирования конфликта с Азербайджаном и налаживании торговых маршрутов. Важный аспект: армянская сторона имеет целью сделать это в обход позиции России.

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На фоне эскалации ситуации между Израилем и Ираном, жестких заявлений и действий администрации Дональда Трампа, армянское руководство почувствовало, что расчет на политическую поддержку со стороны Ирана может не оправдать себя.

Опыт предательства России и намерения российской стороны расширить влияние на Армению заставляют искать альтернативные варианты. Представляется, что Пашинян рассматривает как потенциальные варианты не только Францию и США, но и Турцию.

В любом случае Ереван ищет возможности дальнейшего дистанцирования от Кремля. Однако действенным шагом со стороны армянского руководства также должно стать ограничение и выдворение из страны сети российских спецслужб в среде так называемых СМИ или дипломатических кругов, которые без сомнения, еще проявят себя в подрывной деятельности.

Центральная Азия как следующий объект российской агрессии

В России не скрывают своих намерений удержать в сфере собственного контроля страны Центральной Азии, проблема лишь в том, что Кремлю не хватает силового ресурса для реализации геополитических планов.

Пока Россия проявляет свою "силу" через рейды на мигрантов из стран Центральной Азии на российской территории. Это уже также вызвало дипломатические противоречия и еще не раз станет поводом для демонстрации российского империализма и превосходства.

Руководство стран региона все чаще рассматривает Китай как гаранта безопасности для себя, который не позволит России даже попытаться вести дестабилизационную деятельность в отношении Центральной Азии.

Более того, в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане осознают, что бояться России не нужно и не стоит вести диалог с Москвой с позиций неполноценности.

Возможности для Украины

Таким образом, война в Украине под предлогом восстановления российской империи на практике приводит к потере ее регионального влияния и подготовке к постепенному распаду.

Россия системно теряет позиции на Кавказе и в Центральной Азии. Эти процессы уже не обратимы.

В этом контексте значительное окно возможностей открывается перед Украиной, которая получает возможность развивать свои интересы и позицию в регионах, демонстрировать им реальность ситуации и проявления российской агрессии, которые могли быть направлены против Армении, Казахстана или других соседних стран.

Уничтожая российский военный потенциал, Украина выполняет роль не только щита Европы, но и защищает государства из других регионов от потенциального нападения. Дает им возможность для усиления собственных позиций и выхода из-под российского влияния.