Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака.

Смотрите также Не должно быть поводом для демаршей, – в Кремле отреагировали на задержание азербайджанцев

В ОП назвали причину конфликта между Азербайджаном и Россией

Ермак отметил, что кремль одновременно вступил в конфликт с Азербайджаном и Арменией. Еще пять лет назад Россия позиционировала себя арбитром между странами, а сейчас воспринимается как общий враг.

Российские спецслужбы вытесняют из Баку, в Ереване происходят аресты пророссийских деятелей, а в информационном поле России звучат откровенные оскорбления в адрес лидеров обеих стран,

– указал он.

Глава ОП считает, что ключевая причина этого заключается в нежелании Кремля признавать суверенитет соседей.

"Вместо партнерства – попытки диктата. Вместо дипломатии – давление. Вместо уважения – имперское превосходство. Но мир изменился. И Закавказье – не исключение", – считает Ермак.

Россия, что еще недавно пыталась выступать посредником, сама превратилась в источник дестабилизации. Андрей Ермак считает это закономерным результатом той же логики, которую Москва применяет в отношении Украины: отрицание субъектности, попытки подчинения, война.

В Офисе президента отметили, что эти события свидетельствуют, что имперская модель Москвы больше не работает. Кремль теряет влияние, а страны постсоветского пространства все громче заявляют о своем праве на выбор пути, без недоимперии.

Почему между Азербайджаном и Россией снова напряжение

Так, причиной конфликта стало задержание более 50 уроженцев Азербайджана по делу об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Главные подозреваемые – братья Гусейн и Зияддин Сафаровы – вскоре умерли из-за избиения. Хотя Москва утверждает, что им внезапно стало плохо.

Азербайджан возмутился такими мерами и отменил культурные мероприятия с участием россиян и визит парламентской делегации в Россию, а также вызвал в МИД дипломата страны-агрессора. Кроме этого прошли обыски в офисе Sputnik, в ходе которых были задержаны исполнительный директор и шеф-редактор.

Стоит вспомнить и то, что Россия до сих пор не извинялась за сбивание азербайджанского самолета в декабре 2024 года.