Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Дивіться також Не має бути приводом для демаршів, – у Кремлі відреагували на затримання азербайджанців

В ОП назвали причину конфлікту між Азербайджаном та Росією

Єрмак зазначив, що кремль одночасно вступив у конфлікт з Азербайджаном і Вірменією. Ще п'ять років тому Росія позиціонувала себе арбітром між країнами, а нині сприймається як спільний ворог.

Російські спецслужби витісняють із Баку, в Єревані відбуваються арешти проросійських діячів, а в інформаційному полі Росії лунають відверті образи на адресу лідерів обох країн,

– вказав він.

Глава ОП вважає, що ключова причина цього полягає у небажанні Кремля визнавати суверенітет сусідів.

"Замість партнерства – спроби диктату. Замість дипломатії – тиск. Замість поваги – імперська зверхність. Але світ змінився. І Закавказзя – не виняток", – вважає Єрмак.

Росія, що ще недавно намагалася виступати посередником, сама перетворилася на джерело дестабілізації. Андрій Єрмак вважає це закономірним результатом тієї ж логіки, яку Москва застосовує щодо України: заперечення суб’єктності, спроби підкорення, війна.

В Офісі президента зазначили, що ці події свідчать, що імперська модель Москви більше не працює. Кремль втрачає вплив, а країни пострадянського простору дедалі гучніше заявляють про своє право на вибір шляху, без недоімперії.

Чому між Азербайджаном та Росією знову напруга

Так, причиною конфлікту стало затримання понад 50 уродженців Азербайджану у справі про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році. Головні підозрювані – брати Гусейн і Зіяддін Сафарові – невдовзі померли через побиття. Хоча Москва стверджує, що їм раптово стало зле.

Азербайджан обурився такими заходами і скасував культурні заходи з участю росіян та візит парламентської делегації в Росію, а також викликав до МЗС дипломата країни-агресорки. Окрім цього відбулися обшуки в офісі Sputnik, у ході яких було затримано виконавчого директора і шеф-редактора.

Варто згадати і те, що Росія досі не вибачалася за збиття азербайджанського літака у грудні 2024 року.