Про це в понеділок, 30 червня, повідомили Vesti.az із посиланням на Міністерство внутрішніх справ Азербайджану, передає 24 Канал. Це сталося на тлі рейду російських силовиків у Єкатеринбурзі.

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Що відомо про обшуки

У п'ятницю, 27 червня, російські силовики затримали понад 50 уродженців Азербайджану у зв'язку з нерозкритою кримінальною справою про вбивство Юніса Пашаєва у 2001 році. Серед головних підозрюваних опинилися брати Гусейн і Зіяддін Сафарові, які невдовзі померли. Опісля азербайджанське МЗС розкритикувало рейд у Єкатеринбурзі.

На тлі цього 30 червня стало відомо про обшуки в офісі редакції російського "Sputnik Азербайджан". Там затримали 2 співробітників – нібито працівників ФСБ.

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До слова, у лютому в Азербайджані ухвалили рішення, згідно з яким чисельність журналістів "Sputnik Азербайджан" мала бути прирівняна до кількості співробітників "АЗЕРТАДЖ" у Росії. Однак редакція не виконала цю вимогу.

Як відреагували в Росії

Офіційна представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова заявила, що російське посольство проінформувало про ситуацію МЗС, МВС і службу безпеки Азербайджану, однак відповіді досі не отримало. До російських журналістів нібито не допускають співробітників консульського відділу.

Стурбовані тим, що понад 2 години російські дипломати в Баку не можуть зв'язатися з журналістами – російськими громадянами,

– йдеться в повідомленні.