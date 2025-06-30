Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили Vesti.az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, передает 24 Канал. Это произошло на фоне рейда российских силовиков в Екатеринбурге.

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Что известно об обысках

В пятницу, 27 июня, российские силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана в связи с нераскрытым уголовным делом об убийстве Юниса Пашаева в 2001 году. Среди главных подозреваемых оказались братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, которые вскоре умерли. После азербайджанский МИД раскритиковал рейд в Екатеринбурге.

На фоне этого 30 июня стало известно об обысках в офисе редакции российского "Sputnik Азербайджан". Там задержали 2 сотрудников – якобы работников ФСБ.

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Справка: Sputnik – основанное Russia Today информационное агентство, которое включает сайты, онлайн-трансляции, радиовещательную службу и пресс-центры в разных точках мира.

К слову, в феврале в Азербайджане приняли решение, согласно которому численность журналистов "Sputnik Азербайджан" должна была быть приравнена к количеству сотрудников "АЗЕРТАДЖ" в России. Однако редакция не выполнила это требование.

Как отреагировали в России

Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что российское посольство проинформировало о ситуации МИД, МВД и службу безопасности Азербайджана, однако ответа до сих пор не получило. К российским журналистам якобы не допускают сотрудников консульского отдела.

Обеспокоены тем, что более 2 часов российские дипломаты в Баку не могут связаться с журналистами – российскими гражданами,

– говорится в сообщении.