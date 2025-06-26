Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Report. В центре столицы Азербайджана 26 июня прогремел мощный взрыв – загорелась пиротехническая зона киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Спасатели оперативно локализовали пожар, возникший после взрыва.

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В столице Азербайджана взорвалась пиротехническая зона киностудии

По сообщениям местных СМИ, взрыв произошел на старой пиротехнической площадке студии во время хранения или использования оборудования для съемок. Сразу после инцидента на место прибыли пожарные и медики.

Смотрите видео мощного взрыва в Баку

По предварительным данным, информации о погибших или пострадавших нет. Местные жители рассказали, что сначала подумали о фейерверке, но звук был одиночным и очень мощным, после чего над районом появился яркий свет.

Инцидент произошел в Ясамальском районе Баку. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана сообщило, что благодаря оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать, сейчас продолжается его окончательное тушение.

В МЧС также отметили, что распространенная некоторыми медиа информация о взрыве на заводе "Алов" не соответствует действительности.