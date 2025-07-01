ОДКБ превращается в двусторонний союз

Накануне в Кыргызстане состоялась встреча министров иностранных дел стран-членов ОДКБ. Однако голосование решений и согласование дальнейшего плана действий пришлось проводить без прямого участия Армении. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Ереван не меняет собственной позиции: ОДКБ дискредитировала себя как донор безопасности и остаются вопросы о целесообразности пребывания Армении в ее составе.

В результате ситуация вызвала жесткое раздражение со стороны российской стороны, которая призвала Армению вернуться к совместной работе. Фактически, ОДКБ стала недееспособным образованием, по примеру СНГ или других пророссийских проектов, ведь участники проводят только формальные саммиты, имитируя принятие коллективных решений.

Во-первых, в ОДКБ не имеет реального силового ресурса для выполнения любых задач по безопасности. Россия как основной гарант не только дискредитировала себя, представляя прямую угрозу другим участникам, но и не имеет должного потенциала, ведь он системно разрушается в Украине.

Во-вторых, непонятными остаются цели функционирования объединения. Россия своевольно проводит рейды в отношении представителей национальных меньшинств на собственной территории, не согласовывая это с другими партнерами. Вопрос о размещении военных ОДКБ в одной из стран вообще не поднимается.

В-третьих, ОДКБ потеряла любой уровень субъектности или легитимности, о чем публично говорит Армения.

Следующая встреча лидеров стран ОДКБ станет очередным фарсом, который покажет беспомощность Кремля в попытках играть роль регионального лидера. Более того, плановый саммит первых лиц должен был проходить 1 июля 2025 года, но организовать его не удалось – он вынужденно перенесен на неопределенный срок. Непубличная причина – Армения намекнула, что не собирается участвовать на уровне премьера, а страны Центральной Азии не видят смысла в проведении такого мероприятия из-за отсутствия реальных тем для повестки дня.

Исчезают все сомнения: вскоре гибридное образование превратится в двусторонний союз России и Беларуси с перспективой привлечения Северной Кореи.

Катализатор упадка ОДКБ

Армения все больше склоняется к окончательному выходу из ОДКБ и готовит для этого основу. Реализация указанного плана может состояться уже в ближайшей перспективе – в частности, до парламентских выборов 2026 года. Среди армянских политических кругов все активнее ведутся дискуссии о необходимости окончательно остановить привлечение к ОДКБ. Гражданское общество только поддерживает эту идею.

Этот шаг становится необратимым. Он проявил бы реальную субъектность Еревана и дал старт полноценной деструкции ОДКБ через несколько лет. Это станет символическим жестом потери позиции России.

Важно, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не просто проигнорировал министерский саммит ОДКБ – 30 июня он встретился с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас, где обсуждал перспективы двустороннего партнерства.

Дальнейшее движение Армении в европейском направлении невозможно в составе ОДКБ или других фиктивных объединениях под российским патронатом. Поэтому в Кремле получили четкий сигнал: Армения выйдет из ОДКБ и даст старт ее распаду.