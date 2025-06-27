Россия готовила план по захвату власти в Армении

В Кремле со все большим раздражением относятся к попыткам премьер-министра Армении сформировать многовекторную политику. Никол Пашинян продолжает активную коммуникацию с Францией, налаживает контакты по линии с США, умаляет участие Еревана в пророссийских проектах, в частности ОДКБ, недавно совершил визит в Турцию, где вел переговоры о стабилизации ситуации в регионе. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Заметьте США и Израиль только приблизили мир к ядерной войне

Хотя к действиям правительства Армении в ситуации с Нагорным-Карабахом можно относиться по-разному и у значительного количества граждан она вызывает критические оценки, но нельзя отрицать, что попытки Еревана минимизировать участие России в политико-дипломатических процессах – единственный правильный шаг. Предав один раз, российская сторона пойдет по тому же сценарию.

Постепенно Пашинян выводит Армению из-под орбиты тотального российского влияния и перестает быть для российской стороны контролируемым лидером. Без сомнений, это не нравится российскому куратору региона Кириенко.

Армянское руководство сообщило, что под аккомпанемент пророссийских деятелей готовился план по дестабилизации ситуации на день Армении и захвату власти в стране.

В рамках противодействия задержали российского олигарха Самвела Карапетяна, которого обвиняют в формировании и финансировании сети, которая бы выполняла функции по свержению конституционного строя в Армении. Следующим шагом планируется национализация его активов, в частности, компании "Электрическая сеть Армении". Ведь в традициях российской "силовой дипломатии" энергетика используется как действенный ресурс.

Значительно больший общественный резонанс вызвало то, что армянские силовики начали активные мероприятия также в церковной сфере. Говорится о задержании одного из ключевых оппонентов премьера – архиепископа Баграта Галстяна. Украинский опыт уже демонстрировал как российские спецслужбы могут действовать в этой сфере, но в армянском контексте стоит не пересекать "красные лини" и не злоупотреблять ситуацией, поскольку это будет иметь обратную реакцию.

Армянским спецслужбам целесообразно предоставить исчерпывающую информацию о возможной причастности отдельных представителей церкви к российским деструктивным планам.

Действия правительства презентуются как нивелирование российской угрозы внутри страны, учитывая то, что российская сторона будет прибегать ко всем возможным средствам для приведения к власти удобный и лояльный российский режим.

Хотя до выборов еще год, но избирательную кампанию можно считать начатой.

Бескомпромиссный путь Армении

Отныне Пашинян выбрал довольно бескомпромиссный путь. Если раньше он искал определенные балансы: постепенный выход из-под российского влияния сопровождался попытками удержания политических контактов. Сейчас "полумеры" уже не оправдают себя. Начиная кампанию против пророссийских бизнесменов, премьер обязан не допускать подмены понятий и осознавать, что без политического согласия Кремля никакие политические акции пророссийского направления происходить не будут.

Сценарий политической дестабилизации обязательно будет предусматривать применение российских войск. Все помнят, что российская военная база в дальнейшем функционирует в Гюмри. Более того, по результатам местных выборов в городе сформировалось оппозиционное большинство, которое избрало мэром представителя "Коммунистической партии". Не стоит исключать вариант, что с началом политического кризиса в Армении российская сторона найдет повод, как убедить местные органы власти призвать Россию оказать поддержку. Для этого уже есть полноценная военная база, а также инструмент ОДКБ.

Таким образом, если Пашинян действительно настроен предупредить российские угрозы, то следующие шаги должны быть такие:

официально зафиксировать выход Армении из ОДКБ – институции, которая не оказывала армянской стороне никакой поддержки;

инициировать вопрос о прекращении сроков дислокации на армянские территории российской базы.

В таком случае действия правительства действительно будут демонстрировать путь на минимизацию российского влияния и защиту суверенных национальных армянских интересов. Никто не сможет видеть в действиях армянской власти признаки защиты личных политических интересов и только продолжение каденции пребывания у власти.

Тогда позиция правительства расширит базу поддержки и определит четкую цель: чтобы не допустить дестабилизации политической ситуации со стороны России, необходимо ликвидировать все очаги российского влияния, включая военные.

В любом случае Кремль будет прилагать все усилия, чтобы не проиграть выборы в Армении. Поэтому до следующего лета нас ожидает дальнейшая эскалация политического противостояния.