Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

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Президент Армении подписал важный закон

В пятницу, 4 апреля президент Армении Ваагн Хачатурян подписал ряд важных для страны законов. Среди них – закон о начале вступления Армении в Европейский Союз.

В документе говорится, что Ереван "объявляет о начале вступления" в Евросоюз, выражая волю своего народа и ставя задачу сделать страну "безопасной, защищенной, развитой и процветающей".

Отныне, евроинтеграция официально стала частью законодательства Армении.

Напомним, что парламент Армении проголосовал за закон о вступлении страны в ЕС на заседании 26 марта. Парламентарии также объяснили, что документ не означает начало вступления в Евросоюз и не является заявкой на членство, но закрепляет углубление двусторонних отношений.

Кроме того, Армения заявила о своих намерениях присоединиться к ЕС еще в марте 2024 года. Тогда глава МИД Армении заявил, что страна стремится наладить тесные связи со странами Запада в условиях напряженности в отношениях с Россией.