Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он добавил, что сейчас в Ереване действительно рассматривают возможность подать заявку на членство.

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Что заявили в МИД Армении

Сегодня в Армении обсуждается много новых возможностей, и это не будет секретом, если я скажу, что среди них – членство в Евросоюзе,

– заявил министр в интервью турецкому телеканалу TRT World.

Мирзоян добавил, что Армения стремится наладить тесные связи со странами Запада в условиях напряженности в отношениях с Россией. К слову, премьер-министр Никол Пашинян с 2018 года начал углублять связи с Европой, а после полномасштабного вторжения России в Украину он отмечал, что не поддерживает такие действия Кремля.

Кроме того, это уже не впервые звучит заявление о курсе на ЕС от Армении. В конце февраля спикер парламента Армении также заявил, что его страна будет двигаться в том направлении, где будет иметь наибольшую безопасность.

"Мы готовы двигаться и будем двигаться в направлении, который предоставит нам наибольшую безопасность. А сейчас то, что мы демократическая страна, является важной составляющей нашей безопасности", – заявил Ален Симонян.

Армения больше не может полагаться на Россию

В начале февраля Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию в военных и оборонных вопросах. Премьер также объявил о значимых изменениях в военной стратегии страны, выразив намерение расширить спектр военно-технических связей и сотрудничества.

Армения должна понимать, какие отношения строит с Ираном, Индией, Грузией, США, Францией и Россией, останется ли она в составе Организации Договора о коллективной безопасности,

– подчеркнул Пашинян.

Кроме того, Пашинян неоднократно обвинял Россию в том, что она пытается подорвать правительство Армении, а после обострения в Нагорном Карабахе обвинил Кремль в том, что он не защитил Ереван от Азербайджана.