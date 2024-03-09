Про це заявив міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян. Він додав, що нині в Єревані дійсно розглядають можливість подати заявку на членство.

Дивіться також ЄС запропонує рамки переговорів про вступ України: у Bloomberg повідомили, коли це станеться

Що заявили в МЗС Вірменії

Сьогодні у Вірменії обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що серед них – членство в Євросоюзі,

– заявив міністр в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

Мірзоян додав, що Вірменія прагне налагодити тісні зв'язки з країнами Заходу в умовах напруженості у відносинах з Росією. До слова, прем'єр-міністр Нікол Пашинян від 2018 року почав поглиблювати зв'язки з Європою, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну він наголошував, що не підтримує такі дії Кремля.

Окрім того, це вже не вперше лунає заява про курс на ЄС від Вірменії. Наприкінці лютого спікер парламенту Вірменії також заявив, що його країна рухатиметься у тому напрямку, де матиме найбільшу безпеку.

"Ми готові рухатися і будемо рухатися у напрямку, який надасть нам найбільшу безпеку. А зараз те, що ми демократична країна, є важливою складовою нашої безпеки", – заявив Ален Симонян.

Вірменія більше не може покладатися на Росію

На початку лютого Пашинян заявив, що Вірменія більше не може покладатися на Росію у військових та оборонних питаннях. Прем'єр також оголосив про значущі зміни у військовій стратегії країни, висловивши намір розширити спектр військово-технічних зв'язків та співпраці.

Вірменія повинна розуміти, які відносини будує з Іраном, Індією, Грузією, США, Францією і Росією, чи залишиться вона у складі Організації Договору про колективну безпеку,

– наголосив Пашинян.

Окрім того, Пашинян неодноразово звинувачував Росію у тому, що вона намагається підірвати уряд Вірменії, а після загострення у Нагірному Карабаху звинуватив Кремль у тому, що він не захистив Єреван від Азербайджану.