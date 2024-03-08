Нещодавно стало відомо, що стало відомо, що Україна виконала чотири додаткові рекомендації Єврокомісії, які були необхідні, аби почати переговори про вступ. Наша держава повідомила про свої досягнення Єврокомісію. Наразі Київ чекає відповідного рішення та дій з боку Євросоюзу.

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Шмигаль зустрівся з віцепрезидентом Європейської комісії

За словами прем'єр-міністра, Україна швидко рухається до членства в ЄС. Наша держава очікує на переговорну рамку зі сторони Єврокомісії вже цього місяця.

Вдячні європейським лідерам за історичні рішення щодо інтеграції України до ЄС. Вдячні за підтримку та солідарність,

– додав український прем'єр.

Вже є хороший прогрес

У п'ятницю, 8 березня, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час пресконференції із Денисом Шмигалем заявив, що Україна і досі не виконала всі умови.

Втім, на думку членів Єврокомісії, станом на зараз вже "є дуже хороший прогрес".

Вже є дуже хороший прогрес, тому це не повинно створити жодних суттєвих затримок,

– заявив Домбровскіс.

Він також зазначив, що виконавча влада ЄС рекомендуватиме державам-членам розпочинати ухвалення рамочної угоди після того, як Україна виконає всі умови, що залишилися.

Переговорні рамки встановлюють керівні принципи і принципи переговорів про вступ, і Європейська Рада представить їх на початку переговорів. Європейська комісія також розпочала всебічний аналіз відповідності українського законодавства законодавству ЄС.

ЄС поставив перед Києвом низку завдань у таких сферах, як судова реформа, лобіювання та права меншин. Український парламент ухвалив деякі з необхідних законів, хоча є ще кілька не розв'язаних питань, які необхідно врегулювати.

Що відомо про головні умови

Ймовірно, Єврокомісія рекомендуватиме Європейській раді розпочати переговори про вступ, після того, як Україна: