Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, як слід розуміти слова президента. Він наголосив, що наразі навіть не стоїть питання про відправку сухопутник військ до України.
Дивіться також Росія втрачає літаки у війні з Україною у 20 разів швидше, ніж може виготовити
"Ми більше не в тій самій ситуації"
Коли Макрон заявляв про ймовірність введення до України західних військ, він насправді закликав союзників подумати, чи все було зроблено, чи всі способи і методи допомоги Києву були випробувані, аби він зміг протистояти російській агресії.
Чи все ми пробували між передачею зброї, яку ми знаємо сьогодні, і співвоєнною діяльністю, тобто прямою війною з Росією?,
– протрактував висловлювання Макрона Лекорню.
Йдеться не про відправку сухопутніх військ, але про інші "схеми військової присутності", зокрема для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі.
Міністр оборони наголосив, що президент хотів звернути увагу партнерів, що ситуація і розклад сил, які були два роки тому змінилися. Український контрнаступ зазнав невдачі, Росія вбиває Навального і продовжує нести загрозу для всіх європейських демократій, Конгрес США блокує допомогу.
Війська Заходу в Україну: що сказав Макрон і як відреагували у світі
- 26 лютого у Парижі в Єлисейському палаці відбулася зустріч 20 лідерів європейських країн. Основна тема переговорів – як допомогти Україні протидіяти російській агресії.
- Після цього заходу Емануель Макрон робить заяву. Він каже, що не слід виключати перекидання західних військ в Україну у майбутньому. Президент наголосив, що консенсусу між союзниками щодо цього питання немає. Втім, він також сказав, що Європа не може дозволити Путіну перемогти в Україні.
- Країни – союзниці негативно сприйняли це висловлювання Макрона і почали відхрещуватися. Більшість країн НАТО виключили відправку своїх військ в Україну. Зокрема, йдеться про Німеччину, Велику Британію та США.
- Згодом Макрон уточнив свою заяву. Він сказав, що не мав на увазі перекидання сухопутник військ в Україну у найближчому майбутньому. Французький лідер наголосив, що "ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території". Також Макрон розповів про, які форми допомоги Києву союзникам вдалося домовитися.
- Путіна, певна річ, роздратувала заява очільника Франції. Тому він під час послання до федеральних зборів пригрозив "інтервентам" "трагічними наслідками".
- 7 березня під час зустрічі з лідерами парламентських партій Франції Макрон повторив, що для його країни не існує "червоних ліній" у питанні підтримки Києва.