Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що НАТО та європейські країни не надсилатимуть свої сухопутні війська в Україну, заперечивши заяву Макрона.

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Олаф Шольц категорично проти

Канцлер Німеччини категорично заперечив заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення наземних військ в Україні.

Нагадаємо, раніше президент Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Він заявив, що такі розмови були, однак серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього. Ця заява викликала резонанс. Уряди європейських почали масово коментувати слова Макрона, додаючи, що не будуть відправляти свої війська.

У Європі обговорювали можливість відправки військових НАТО в Україну

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що розмови про відправку військових НАТО в Україну були. За його словами, щодо цього питання точилися гострі баталії, однак серед союзників немає консенсусу.

Прем'єр-міністр Словаччини також сказав, що союзники обговорювали введення військ в Україну. Він додав, що військові його країни не надаватимуть допомогу, однак Словаччина поважатиме рішення держав, які погодяться ввести війська.

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Реакція НАТО

Генеральний секретар Єнс Столтенберг на фоні цих повідомлень у ЗМІ заявив, що НАТО не планує розміщувати війська в Україні. Однак він наголосив, що Альянс продовжує підтримувати Україну.