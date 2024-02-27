Про це заявив заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик в ефірі Polsat, пише видання Radio Zet.

Дивіться також Ймовірність введення військ НАТО в Україну: все про резонансну заяву Макрона

Позиція Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі західних союзників учора, 26 лютого, в Парижі повідомив, що найгарячіша дискусія виникла щодо питання про відправку військових в Україну. При цьому Дуда двічі наголосив, що "рішень абсолютно немає".

Своєю чергою Томчик, коментуючи візит Дуди до Франції та можливість залучення союзних військ в Україну, зазначив, що "у Польщі немає такого проєкту та ідеї".

Заступник глави Міноборони Польщі повідомив, що після візиту Дональда Туска до Франції та Німеччини західні союзники почали обговорювати нові проєкти в галузі озброєнь.

Для Швеції питання "неакутальне"

Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон повідомив, що його країна наразі теж не розглядає питання відправлення військових в Україну. Зокрема, коментуючи заяву Макрона, він зазначив, що на Заході немає консенсусу щодо цього питання. І мовляв, для Швеції – це "зовсім неактуально на цей момент", пише SVT.

"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", – зазначив Крістеррсон.

Щодо Після заяви Макрона, що пролунала 16 лютого на неформальному саміті в Парижі, Чехія заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.

До слова, прем'єр Чехії заявив, що про відправлення чеських військовослужбовців в Україну не йдеться.

Війська НАТО та ЄС можуть відправити в Україну: що відомо