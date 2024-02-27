Про це заявив заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик в ефірі Polsat, пише видання Radio Zet.
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Позиція Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі західних союзників учора, 26 лютого, в Парижі повідомив, що найгарячіша дискусія виникла щодо питання про відправку військових в Україну. При цьому Дуда двічі наголосив, що "рішень абсолютно немає".
Своєю чергою Томчик, коментуючи візит Дуди до Франції та можливість залучення союзних військ в Україну, зазначив, що "у Польщі немає такого проєкту та ідеї".
Заступник глави Міноборони Польщі повідомив, що після візиту Дональда Туска до Франції та Німеччини західні союзники почали обговорювати нові проєкти в галузі озброєнь.
Для Швеції питання "неакутальне"
Глава уряду Швеції Ульф Крістеррсон повідомив, що його країна наразі теж не розглядає питання відправлення військових в Україну. Зокрема, коментуючи заяву Макрона, він зазначив, що на Заході немає консенсусу щодо цього питання. І мовляв, для Швеції – це "зовсім неактуально на цей момент", пише SVT.
"Якщо країна хоче відправити війська в іншу точку світу, це не впливає на НАТО", – зазначив Крістеррсон.
Щодо Після заяви Макрона, що пролунала 16 лютого на неформальному саміті в Парижі, Чехія заявила, що не збирається відправляти війська в Україну.
До слова, прем'єр Чехії заявив, що про відправлення чеських військовослужбовців в Україну не йдеться.
Війська НАТО та ЄС можуть відправити в Україну: що відомо
- Президент Франції Еммануель Макрон під час спілкування зі журналістами 26 лютого заявив, що не виключає можливості відправити війська НАТО в Україну.
- І попри те, що наразі це питання поки не узгоджено між союзниками, Макрон акцентував на важливості перемоги України для європейської безпеки та стабільності.