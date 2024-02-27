Об этом заявил заместитель польского министра национальной обороны Цезарий Томчик в эфире Polsat, пишет издание Radio Zet.

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Позиция Польши

Президент Польши Анджей Дуда после встречи западных союзников вчера, 26 февраля, в Париже сообщил, что самая горячая дискуссия возникла по вопросу об отправке военных в Украину. При этом Дуда дважды подчеркнул, что "решений абсолютно нет".

В свою очередь Томчик, комментируя визит Дуды во Францию и возможность привлечения союзных войск в Украину, отметил, что "у Польши нет такого проекта и идеи".

Заместитель главы Минобороны Польши сообщил, что после визита Дональда Туска во Францию и Германию западные союзники начали обсуждать новые проекты в области вооружений.

Для Швеции вопрос "неакутальный"

Глава правительства Швеции Ульф Кристеррсон сообщил, что его страна пока тоже не рассматривает вопрос отправки военных в Украину. В частности, комментируя заявление Макрона, он отметил, что на Западе нет консенсуса по этому вопросу. И мол, для Швеции – это "совсем неактуально на данный момент", пишет SVT.

"Если страна хочет отправить войска в другую точку мира, это не влияет на НАТО", – отметил Кристеррсон.

Относительно После заявления Макрона, прозвучавшего 16 февраля на неформальном саммите в Париже, Чехия заявила, что не собирается отправлять войска в Украину.

К слову, премьер Чехии заявил, что об отправке чешских военнослужащих в Украину речь не идет.

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