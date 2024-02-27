Во время общения с журналистами 26 февраля Макрон заявил, что отправка западных войск возможна, но пока не согласована. Он также отметил, что Россия выступает агрессором не только против Украины, но и против Европы в целом, – информирует 24 Канал.

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Поддержка Украины – приоритет для Европы

Президент страны-партнера акцентировал на важности победы Украины для европейской безопасности и стабильности. Он выразил убеждение, что союзники сделают все необходимое для предотвращения победы России.

Мы услышали просьбу президента Зеленского об усилении нашей поддержки и убеждены, что победа над Россией имеет важное значение для безопасности и стабильности в Европе,

– сказал Макрон.

Французский лидер отказался уточнять позицию Парижа, но отметил, что стратегическая неопределенность является частью дебатов. Он также упомянул об изменении риторики союзников по военной помощи Украине.

Обратите внимание! Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что вопрос об отправке сухопутных войск не обсуждался на встрече в Елисейском дворце. Однако Макрон не исключает, что такая помощь может быть оказана в будущем.

"Многие из тех, кто сейчас говорит "никогда", ранее выступали против предоставления Украине танков, самолетов, ракет. Мы должны признать, что часто отставали от событий на полгода или год", – подчеркнул Макрон, намекая на готовность к различным формам поддержки.

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Президент Франции добавил, что союзники не воюют с российским народом, но не могут позволить Путину победить в Украине. Он считает, что все варианты поддержки должны быть рассмотрены для достижения этой цели.

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