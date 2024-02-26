Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн объяснил, какого принципа придерживается Франция. Об этом он сказал перед встречей глав государств и правительств в поддержку Украины в Париже, которая запланирована на 26 февраля.
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Что говорят во Франции о вероятности отправки войск в Украину
По словам Бонна, они посмотрят, как будут развиваться дебаты. Это советник Макрона сказал в ответ на вопрос о возможности отправки в Украину определенной разновидности европейских войск.
Но если мы говорим, что стабильность и безопасность Европы поставлены на карту в Украине, мы, естественно, должны принять все необходимые меры для лучшей поддержки. Мы всегда придерживались принципа, что мы будем поддерживать Украину, но мы не воюем с Россией. По одной простой причине – никто не заинтересован в эскалации войны. Но все пути, которыми мы можем поддержать Украину, должны быть изучены, принимая во внимание потребности сегодня,
– заверил Эмманюэль Бонн.
По его словам, размер финансовой поддержки той или иной страны не определяющий фактор, ведь "миллиарды евро не делают оружие, и не всякое оружие делает победу".
В то же время Эмманюэль Бонн заверил, что все обещания украинцам по оружию были выполнены вовремя. Кроме того, все поставки были полезными, ведь меняли ситуацию на поле боя. В частности, говорится и о ракетах SCALP и пушках CAESAR.
Советник Макрона заверил, что конференция направлена на то, чтобы преодолеть "любую инертность и дать возможность сделать больше в единстве на благо украинцев и для сохранения безопасности и стабильности Европы".
Важные новости о поддержке Франции
- 16 февраля 2024 года Владимир Зеленский во время визита во Францию подписал с Эммануэлем Макроном гарантии безопасности. Документ действует 10 лет и предусматривает, что Париж будет поддерживать Киев в поставках техники, кооперации оборонных предприятий, делиться разведданными и оказывать помощь гражданским. Соглашение будет действовать до вступления Украины в НАТО.
- 26 февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон запланировал встречу европейских лидеров в Париже. Там должны быть ориентировочно 20 европейских лидеров. Они будут говорить о конкретных шагах и совместных инициативах для поддержки Украины.
- Советник Эммануэля Макрона накануне встречи сказал, что на мероприятии они пришлют сообщение Владимиру Путину, что он не победит в Украине.