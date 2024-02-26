Дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн объяснил, какого принципа придерживается Франция. Об этом он сказал перед встречей глав государств и правительств в поддержку Украины в Париже, которая запланирована на 26 февраля.

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Что говорят во Франции о вероятности отправки войск в Украину

По словам Бонна, они посмотрят, как будут развиваться дебаты. Это советник Макрона сказал в ответ на вопрос о возможности отправки в Украину определенной разновидности европейских войск.

Но если мы говорим, что стабильность и безопасность Европы поставлены на карту в Украине, мы, естественно, должны принять все необходимые меры для лучшей поддержки. Мы всегда придерживались принципа, что мы будем поддерживать Украину, но мы не воюем с Россией. По одной простой причине – никто не заинтересован в эскалации войны. Но все пути, которыми мы можем поддержать Украину, должны быть изучены, принимая во внимание потребности сегодня,

– заверил Эмманюэль Бонн.

По его словам, размер финансовой поддержки той или иной страны не определяющий фактор, ведь "миллиарды евро не делают оружие, и не всякое оружие делает победу".

В то же время Эмманюэль Бонн заверил, что все обещания украинцам по оружию были выполнены вовремя. Кроме того, все поставки были полезными, ведь меняли ситуацию на поле боя. В частности, говорится и о ракетах SCALP и пушках CAESAR.

Советник Макрона заверил, что конференция направлена на то, чтобы преодолеть "любую инертность и дать возможность сделать больше в единстве на благо украинцев и для сохранения безопасности и стабильности Европы".

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