На встрече будут присутствовать несколько глав государств, правительств и представителей министерств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.
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Что известно о встрече
Французские чиновники рассказывают, что Макрон полон решимости дать понять Москве, что в Европе отсутствуют признаки "усталости от Украины", даже на фоне трудностей с выделением дальнейшей помощи от США.
Через два года после начала вторжения в Украину эта рабочая встреча даст возможность изучить пути усиления сотрудничества между партнерами в поддержку Украины,
– отметили в Елисейском дворце.
Ранее президент Польши Анджей Дуда во время разговора с Polsat News сообщал, что получил приглашение от Макрона.
"Президент Макрон пригласил в Париж целый ряд европейских лидеров на специальной основе, чтобы обсудить новые предложения по решениям и помощи Украине. Мы обсудим их подробно", – рассказал Дуда.
Военная помощь из Европы: последние новости
- Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Польша в последнее время делает огромные расходы на модернизацию и перевооружение своей армии, поэтому не может продолжать присылать Киеву военную помощь. Дуда добавил, что большие расходы на обеспечение собственной национальной безопасности не означают прекращения поддержки Украины, существует другая форма помощи, которая необязательно связана с военными аспектами.
- 22 февраля в Бундестаге проголосовали за предоставление Украине системы дальнего действия для проведения "точечных ударов вглубь территорий России". Теперь канцлер Германии должен принять окончательное решение по этому вопросу.
- Вслед за Бундестагом, министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщил о предоставлении нового пакета военной помощи, который будет включать 200 противотанковых ракет Brimstone.