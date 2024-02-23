На зустрічі будуть присутні кілька глав держав, урядів та представників міністерств. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац.

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Що відомо про зустріч

Французькі посадовці розповідають, що Макрон сповнений рішучості дати зрозуміти Москві, що в Європі відсутні ознаки "втоми від України", навіть на фоні труднощів із виділенням подальшої допомоги від США.

Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч дасть можливість вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України,

– зазначили у Єлисейському палаці.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час розмови з Polsat News повідомляв, що отримав запрошення від Макрона.

"Президент Макрон запросив до Парижа цілу низку європейських лідерів на спеціальній основі, щоб обговорити нові пропозиції щодо рішень і допомоги Україні. Ми обговоримо їх детально", – розповів Дуда.

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