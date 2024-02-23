На зустрічі будуть присутні кілька глав держав, урядів та представників міністерств. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Єлисейський палац.
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Що відомо про зустріч
Французькі посадовці розповідають, що Макрон сповнений рішучості дати зрозуміти Москві, що в Європі відсутні ознаки "втоми від України", навіть на фоні труднощів із виділенням подальшої допомоги від США.
Через два роки після початку вторгнення в Україну ця робоча зустріч дасть можливість вивчити шляхи посилення співпраці між партнерами на підтримку України,
– зазначили у Єлисейському палаці.
Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час розмови з Polsat News повідомляв, що отримав запрошення від Макрона.
"Президент Макрон запросив до Парижа цілу низку європейських лідерів на спеціальній основі, щоб обговорити нові пропозиції щодо рішень і допомоги Україні. Ми обговоримо їх детально", – розповів Дуда.
Військова допомога з Європи: останні новини
- Президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Польща останнім часом робить величезні витрати на модернізацію та переозброєння своєї армії, тому не може продовжувати надсилати Києву військову допомогу. Дуда додав, що великі витрати на забезпечення власної національної безпеки не означають припинення підтримки України, існує інша форма допомоги, яка не обов'язково пов'язана з військовими аспектами.
- 22 лютого у Бундестазі проголосували за надання Україні системи дальньої дії для проведення "точкових ударів вглиб територій Росії". Тепер канцлер Німеччини повинен ухвалити остаточне рішення щодо цього питання.
- Услід за Бундестагом, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс повідомив про надання нового пакету військової допомоги, що включатиме 200 протитанкових ракет Brimstone.