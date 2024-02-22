Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав 24 Каналу, що в Німеччині є консенсус щодо надання Україні ракет дальньої дії. Німецькі парламентарі, представники української громади, які тісно співпрацюють з німецькою владою, схиляються до думки, що Україна має отримати цю зброю.

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Можемо отримати ракети, на які давно чекаємо

В Бундестазі було ухвалено коаліційний документ, в якому зазначено про надання Україні систем дальньої дії. Народний депутат Єгор Чернєв припустив, що імовірно йдеться про ракети Taurus.

Сергій Кузан нагадав, що місяць тому опозиція виносила на голосування схожий законопроєкт, але тоді він був провалений. Німецькі парламентарі, члени комітету з національної безпеки, пояснювали, що плани щодо надання Україні військової допомоги є. Вони не голосували за опозиційний законопроєкт з політичних міркувань. Проте до річниці повномасштабного вторгнення обіцяли ухвалити важливе рішення.

"Інша справа, коли ці ракети з'являться в Україні, і це питання військових та логістів, але головне, що ми можемо отримати ракети Taurus", – наголосив Кузан.

Гарна ракета

Також Велика Британія готова надати військову допомогу Україні й обіцяє відправити нам в першій половині 2024 року 200 ракет Brimstone.

Це гарна британська ракета. Ми особливо потребуємо такої зброї саме через брак ракет. Brimstone ми не зможемо вразити російські стратегічні об'єкти, однак на фронті, у 50-кілометровій смузі, матимемо можливість їх використовувати,

– пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці.

Зараз росіяни максимально накопичили свої сили ближче до лінії фронту. Вони переконані, що у нас бракує зброї, яка б вражала скупчення їхньої живої сили і техніки. Тому зараз окупанти діють набагато вільніше.

"Будь-яке постачання таких ракет та іншого подібної зброї створить загрозу для скупчення сил противника і загалом дістане додаткові проблеми на фронті", – зауважив Сергій Кузан.

Зверніть увагу! Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи надання Україні винищувачів F-16, допустив можливість завдання ударів авіацією по законних військових цілях в Росії – для проведення оборонних дій. Він вважає, що відповідно до міжнародного законодавства, Україна має право на самооборону.

Що відомо про надання Україні ракет Taurus