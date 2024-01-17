Перед парламентарями Бундестагу 17 січня стояло важливе для України голосування. Але вони не підтримали законопроєкт, який передбачав передачу нашій державі далекобійних ракет Taurus.

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Більшість голосів – проти

Відомо, що відповідний законопроєкт відхилили. У результаті поіменного голосування "Проти" були 485 депутатів, "За" – 178, а утрималися – троє.

Пропозицію щодо резолюції (20/10053) внесла парламентська група ХДС/ХСС. Парламентська група закликала надати Україні крилаті ракети Taurus, але, як ми писали вище, необхідної підтримки ця пропозиція не отримала.