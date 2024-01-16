Фрідріх Мерц в інтерв'ю порталу Table Media вкотре наголосив на необхідності надання Україні далекобійних ракет Taurus. Лідер Християнсько-демократичного союзу закликав уряд забезпечити нашу державу цим видом озброєння.

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Ними можна буде зруйнувати Кримський міст

Мерц наголосив, що Кримський міст – "найважливіший маршрут постачання російських сил вторгнення". Він також додав, що канцлер Олаф Шольц повинен відповісти народові Німеччини, чому Україна не отримує Taurus від Берліна.

Це все ще тактика? Чи це невігластво? Він повинен відповісти нам усім, включаючи мене, на це питання,

– розкритикував Мерц очільника уряду.

Звернімо увагу, що Мерц раніше неоднократно звертався до Олафа Шольца з закликом не зволікати та постачати Україні крилаті ракети Taurus.

Але це ще не все. Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони також висловлювалися про ракети Taurus для України. Правда, вони закликали надати їх для того, щоб ми могли бити по цілях ворога на території Росії. Але федеральний уряд Німеччини вважає цю позицію неприйнятною.

До слова, після масованих ракетних ударів Росії проти України закликала дати нам ракети Taurus глава комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона наголосила на тому, що наша держава гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".