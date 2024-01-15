Генерал-лейтенант Бен Годжес є наразі старшим наставником НАТО з логістики. Раніше він командував Сухопутними військами США в Європі.

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Чи можна знищити Кримський міст одним ударом і яка зброя на це здатна

Це великий міст. Він може витримати багато пошкоджень. Росіяни, звісно, знають, що це їхнє вразливе місце. І тому вони інвестували у багато різних оборонних засобів, щоб захистити міст. Але я дуже вірю в українські інновації. Точніше в українську уяву,

– висловився генерал.

Стосовно того, що можна вразити цей російський об'єкт інфраструктури одним ударом, він відповів так: "Не існує єдиної ідеальної зброї для будь-чого. Техніка стає корисною, коли ви використовуєте її як частину системи, інтегрованого підходу, що поєднує різні можливості".

Кримський міст не тільки добре захищений, а й досить великий. Тому проти нього треба "безліч вибухівки в потрібних місцях".

Отримання Taurus не означатиме кінець мосту

За словами Годжеса, для атаки на міст можна було б використати Taurus, ATACMS або Storm Shadow/Scalp. Утім, поки немає розуміння, що оберуть Сили оборони.

Я очікую, що буде комбінація різних інструментів, які допоможуть зруйнувати міст. Я не думаю, що це буде щось одне. Це буде дуже складна комбінація різних можливостей. Це дозволить досягти мети. Очевидно, навіть якби я знав, я би не описував це детально. Але я не знаю, що готує Україна. Я просто дуже впевнений, що ЗСУ знайдуть спосіб це зробити,

– сказав він.

Як можна використати Taurus

Годжес вважає, що німецькі ракети можуть прислужитися в Криму.

"Я знаю, що ракети Taurus були б надзвичайно ефективними проти будь-яких штабів, будь-яких логістичних центрів, будь-яких кораблів на незаконній базі ВМФ Росії у Севастополі чи Феодосії. Я думаю, що є багато місць, де вони можуть бути дуже ефективно використані," – переконаний військовий.

Що "упідводнить" Кримський міст

Українські експерти також вважають, що одна-дві ракети по мосту не зроблять погоди, а от багато ракет зможуть викликати справжній "шторм".