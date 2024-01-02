Партизани традиційно поділилися координатами не лише з захисниками, а й з усією країною.

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Нова знахідка партизан у Криму

Агенти "Атеш" виявили, що в Росії розмістили два розрахунки ППО біля Кримського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ.

На першій локації зафіксовано розміщення ЗРГК "Панцир С1/2" та пускову установку С-400. Координати: 45.009717, 35.36515.

На другій локації зафіксовано розміщення трьох пускових установок С-400. Координати: 45.009707, 35.399693.

Відповіддю на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти АТЕШ активно над цим працюють… Інформація була отримана та давно передана Силам оборони України. Чекайте на українську ніч, може штормити,

– повідомили в "Атеш".

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