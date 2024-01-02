Партизани традиційно поділилися координатами не лише з захисниками, а й з усією країною.
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Нова знахідка партизан у Криму
Агенти "Атеш" виявили, що в Росії розмістили два розрахунки ППО біля Кримського мосту. Цими комплексами росіяни намагаються захистити міст від крилатих ракет ЗСУ.
- На першій локації зафіксовано розміщення ЗРГК "Панцир С1/2" та пускову установку С-400. Координати: 45.009717, 35.36515.
- На другій локації зафіксовано розміщення трьох пускових установок С-400. Координати: 45.009707, 35.399693.
Відповіддю на російський ракетний терор у мирних українських містах буде масове знищення військових цілей росіян. Агенти АТЕШ активно над цим працюють… Інформація була отримана та давно передана Силам оборони України. Чекайте на українську ніч, може штормити,
– повідомили в "Атеш".
ППО біля Кримського мосту: фото "Атеш"
Зеленський анонсував плани у Криму на 2024 рік
- В інтерв'ю для The Economist президент Володимир Зеленський натякнув, що у 2024 році основні битви можуть розгорнутися саме в окупованому Криму або у Чорному морі. Він зазначив, що успіх у Криму справив би велике враження на світ, а також вплинув би на ситуацію у самій Росії, завдавши удару по кремлівській пропаганді.
- Раніше в Інституті вивчення війни зазначили, що якщо Україна деокупує Крим, то її оборонні витрати значно знизяться. Окрім цього, це дасть багато переваг на полі бою на Півдні й убезпечить південне-західне узбережжя країни від висадки десанту. Ризик ракетних обстрілів з морських ракетоносіїв також значно зменшиться.