Фридрих Мерц в интервью порталу Table Media в очередной раз отметил необходимость предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Лидер Христианско-демократического союза призвал правительство обеспечить наше государство этим видом вооружения.

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Ими можно будет разрушить Крымский мост

Мерц подчеркнул, что Крымский мост – "самый важный маршрут поставки российских сил вторжения". Он также добавил, что канцлер Олаф Шольц должен ответить народу Германии, почему Украина не получает Taurus от Берлина.

Это все еще тактика? Или это невежество? Он должен ответить нам всем, включая меня, на этот вопрос,

– раскритиковал Мерц главу правительства.

Обратим внимание, что Мерц раньше неоднократно обращался к Олафу Шольцу с призывом не медлить и поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Но это еще не всё. Несколько ведущих представителей партий Бундестага по обороне также высказывались о ракетах Taurus для Украины. Правда, они призывали предоставить их для того, чтобы мы могли бить по целям врага на территории России. Но федеральное правительство Германии считает эту позицию неприемлемой.

К слову, после массированных ракетных ударов России против Украины призвала дать нам ракеты Taurus глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн. Она отметила, что наше государство остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчастях для большой техники, которую мы поставляем".