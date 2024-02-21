Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час інтерв'ю не вказав термінів, коли саме винищувачі F-16 будуть в Україні. Він назвав це питання дилемою.
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Чи є обмеження на використання F-16
Журналісти поцікавилися в генсека НАТО щодо можливих обмежень на завдання ударів по російській території з винищувачів F-16. У відповідь Столтенберг зауважив, що у різних союзників політика щодо цього є дещо різною.
Але загалом… це збройна агресія Росії проти України з грубим порушенням міжнародного права. А за міжнародним законодавством, Україна має право на самооборону. І це включає також завдавання ударів по законних військових цілях – російських військових цілях за межами України. Це міжнародне право,
– сказав він.
Генсек НАТО зауважив, що союзники хочуть, щоб F-16 були в Україні якомога раніше. Він додав, що чим швидше винищувачі дістануться нашої держави, тим буде краще.
Що кажуть експерти про F-16
- Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман нещодавно у розмові з 24 Каналом зауважив, що F-16 нададуть друге дихання нашій авіації. Все залежатиме від того, які саме ракети нам нададуть союзники до цих літаків.
- Авіаційний експерт Валерій Романенко раніше заявляв, що завдяки F-16 українські пілоти зможуть досягти паритету у повітряних боях з окупантами. Україна навіть може отримати деяку перевагу, якщо союзники дадуть Повітряним силам ракети, які мають більшу дальність, ніж російські.
- Не так давно військовий експерт Петро Черник пояснював, що F-16 зможуть полювати на "Шахеди", ворожі крилаті ракети та, ймовірно, балістику. За його словами, ці літаки здатні застосовувати 105 показників зброї.