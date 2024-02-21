Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время интервью не указал сроков, когда именно истребители F-16 будут в Украине. Он назвал этот вопрос дилеммой.

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Есть ли ограничения на использование F-16

Журналисты поинтересовались у генсека НАТО относительно возможных ограничений на нанесение ударов по российской территории с истребителей F-16. В ответ Столтенберг отметил, что у разных союзников политика в этом отношении несколько различна.

Но в целом... это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям – российским военным целям за пределами Украины. Это международное право,

– сказал он.

Генсек НАТО отметил, что союзники хотят, чтобы F-16 были в Украине как можно раньше. Он добавил, что чем быстрее истребители доберутся до нашего государства, тем будет лучше.

Что говорят эксперты о F-16