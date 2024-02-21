Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, когда наше государство может получить первые истребители F-16. По ее словам, над тем, чтобы наладить поставки продолжается работа.
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Процесс ускоряют
Глава МИД Нидерландов рассказала, что прежде всего, они открывают учебный центр в Румынии, поэтому делают все возможное, чтобы доставить их как можно быстрее, но есть некоторые условия, которые еще должны быть выполнены.
И это должно произойти в 2024 году, и чем раньше, тем лучше. Я не называю конкретных временных рамок на данный момент, но вы можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс,
– подчеркнула она.
Также министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот объяснила, может ли Украина получить более 24 обещанных самолетов. По ее словам, она не хочет этого обещать, однако отправка этих истребителей – это действительно важный сигнал.
Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 до лета, – CNN
- Первая группа в составе четырех украинских пилотов планирует завершить обучение на истребителях F-16 до лета 2024 года. Издание ссылается на данные Национальной гвардии штата Аризона. В частности, рассказала пресс-секретарь Нацгвардии капитан Эрин Генниган, эта группа пилотов начала обучение в середине октября.
- Учения продолжаются на базе 162-го истребительного авиакрыла в Тусоне, штат Аризона. Сейчас в Пентагоне заявили, что процесс обучения первой группы продлится еще несколько месяцев.
- Вторая группа, в которой также четверо пилотов, начала обучение в январе. Третья группа пока изучает английскую терминологию перед тем, как начать обучение непосредственно на F-16.