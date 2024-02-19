Евросоюз не может передать Украине обещанный миллион снарядов вовремя, и это уже имеет влияние на ход боевых действий на фронте. В то же время Чехия нашла боеприпасы для Украины за пределами ЕС.

Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе расспросила министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот, поддерживают ли эту идею союзники, когда Украина получит F-16 и гарантии безопасности от Нидерландов.

Справка! Ханке Брюинс Слот – министр иностранных дел Нидерландов с сентября 2023 года. Ранее занимала должность министра внутренних дел и отношений Королевства Нидерланды. В 2010 – 2019 годах работала в Палате представителей Нидерландов.

Закупка снарядов для Украины за пределами ЕС

Президент Чехии Петр Павел заявил, что нашел 800 тысяч боеприпасов для Украины за пределами ЕС. Что вы думаете об этой идее?

Я считаю, что мы должны использовать все возможные меры, чтобы закупить снаряды для Украины, потому что важно, чтобы украинцы могли воевать. Они борются за собственную свободу, но они также борются за стабильность и безопасность европейского континента.

Поэтому мы должны поддерживать их, чего бы это ни стоило, так долго, как это потребуется.

Считаете ли вы, что эта идея может найти поддержку в Раде в будущем?

Я вижу, что Рада очень настойчиво работает над несколькими предложениями по интенсификации нашей оборонной промышленности и рассматривает возможности для ее усиления.

И я уверена, что так и будет. Я надеюсь, что это даст новые возможности для Украины и для нашей поддержки для них. В этом году Нидерланды выделили более 2 миллиардов евро на военную поддержку, и, таким образом, мы можем сделать свой вклад в безопасность Украины и ее мужественную борьбу против российской агрессии.

По вашему мнению, какое главное препятствие для реализации этого предложения по закупке боеприпасов в третьих странах, за пределами ЕС?

В общем, я не думаю, что будут какие-то возражения против того, чтобы покупать боеприпасы в других странах, то есть за пределами ЕС. Как Нидерланды мы всегда рассматриваем любые возможности, если видим их.

Дания передает Украине все имеющиеся боеприпасы, которые есть у нее на складах. Как вы считаете, поступят ли так же другие европейские страны?

Наш министр обороны рассматривает все возможные способы приобретения боеприпасов для Украины, и я поблагодарила Данию за их действия.

Соглашение о гарантиях безопасности

Планируют ли Нидерланды подписать гарантии безопасности с Украиной, и когда мы можем этого ожидать?

Мы очень упорно работаем над двусторонними договоренностями в сфере безопасности и сейчас завершаем переговоры. Поэтому мы надеемся, что сможем подписать двусторонние договоренности очень скоро. Для нас очень важно поддерживать Украину в этом вопросе.

Когда Киев получит первые F-16

Относительно истребителей F-16. Я понимаю, что вы не можете назвать конкретные временные рамки, когда Киев получит истребители, но в Украине распространяются сообщения, что самолеты прибудут до этого лета. Можете ли вы это подтвердить, или самолеты стоит ожидать в конце этого года?

Мы очень упорно работаем над тем, чтобы сделать возможным поставки самолетов F-16 в Украину. Прежде всего, мы открываем учебный центр в Румынии, поэтому мы делаем все возможное, чтобы доставить их как можно скорее, но у нас есть некоторые условия, которые еще должны быть выполнены.

И это должно произойти в 2024 году, и чем раньше, тем лучше. Я не называю конкретных временных рамок на данный момент, но вы можете быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить процесс.

Сейчас мы говорим по меньшей мере о 24 F-16 для Украины. Как вы считаете, возможно ли увеличить количество этих истребителей в будущем?

Сейчас их 24, я не хочу обещать, что их будет больше. Это действительно важный сигнал, который мы посылаем, передавая F-16. Мы можем поддержать Украину и предоставить очень важные системы вооружения, которые необходимы для ведения боевых действий.

Санкции против России всегда с "сюрпризом"

По вашему мнению, примет ли ЕС 13-й пакет санкций до 24 февраля, и что вы ожидаете в этом пакете?

Пакеты санкций – это всегда сюрприз, поэтому я не буду сейчас ничего об этом говорить. Я надеюсь, что мы сможем завершить переговоры как можно скорее. Нидерланды считают, что очень важно иметь еще один сильный пакет санкций, и чтобы мы ударили по России так сильно, как только сможем.