Издание ссылается на данные Национальной гвардии штата Аризона. В частности, рассказала пресс-секретарь Нацгвардии капитан Эрин Генниган, эта группа пилотов начала обучение в середине октября.

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Учения продолжаются на базе 162-го истребительного авиакрыла в Тусоне, штат Аризона. Сейчас в Пентагоне заявили, что процесс обучения первой группы продлится еще несколько месяцев.

Вторая группа, в которой также четверо пилотов, начала обучение в январе. Третья группа пока изучает английскую терминологию перед тем, как начать обучение непосредственно на F-16.

Ожидается, что все пилоты завершат подготовку в период с мая по август. В то же время точные сроки зависят от прогресса программы.

Важно! Коалиция стран во главе с Данией начала обучение украинских пилотов на самолетах F-16 прошлым летом. Нидерланды, Дания и Норвегия обязались предоставить Украине самолеты F-16 после окончания программы обучения. США также обязались одобрить передачу самолетов, как только обучение будет завершено.

Передача истребителей: актуально