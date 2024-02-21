Видання посилається на дані Національної гвардії штату Аризона. Зокрема, розповіла речниця Нацгвардії капітан Ерін Генніган, ця група пілотів почала навчання в середині жовтня.

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Навчання тривають на базі 162-го винищувального авіакрила в Тусоні, штат Аризона. Наразі у Пентагоні заявили, що процес навчання першої групи триватиме ще кілька місяців.

Друга група, у якій також четверо пілотів, почала навчання в січні. Третя група наразі вивчає англійську термінологію перед тим, як почати навчання безпосередньо на F-16.

Очікують, що всі пілоти завершать підготовку в період із травня до серпня. Водночас точні терміни залежать від прогресу програми.

Важливо! Коаліція країн на чолі з Данією почала навчання українських пілотів на літаках F-16 минулого літа. Нідерланди, Данія та Норвегія зобов'язалися надати Україні літаки F-16 після закінчення програми навчання. США також зобов'язалися схвалити передачу літаків, щойно навчання буде завершено.

Передача винищувачів: актуально