Військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман розповів 24 Каналу, що літаки F-16 насамперед важливі для України як носії озброєння. Отже, все залежатиме від того, які саме ракети нам нададуть союзники.

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Що Україна може отримати разом з F-16?

Якщо мовиться про ракети класу "повітря – повітря", то однозначно потрібні AMRAAM. Питання в тому, якої саме модифікації, бо вони бувають різної дальності. Але, за словами Гендельмана, проблема в тому, що російські радари та ракети є більш далекобійні, ніж американські.

Втім, якщо говорити загально, то головна користь F-16 – це друге дихання для української авіації. Адже літаки радянських зразків закінчуються, тому західні потрібні як повітря,

– додав військовий експерт.

Щодо ракет класу "повітря – земля", то ефективно можна було б використати JASSM. За словами Давида Гендельмана, цими ракети можна вражати аеродроми. Але все залежатиме від номенклатури озброєння, яке нададуть Україні союзники.

Якщо врахувати, що F-16 як і будь-який літак потрібен не для того, щоб махати крилами, а як платформа, носій озброєнь, тоді все впирається в те, ракети яких дальностей нададуть,

– наголосив Гендельман.

Для чого Україні потрібні F-16

Винищувачі у певних умовах можуть створити повітряні засідки для ворога, чи іншу загрозу. Однак використання літаків найкраще розуміють у Повітряних силах. Там, ймовірно, вже окреслили всі можливі схеми та обговорили їх з партнерами.

Також треба пам'ятати, що не всі російські літаки є носіями ракет, тому окупанти не матимуть переваги у кожному бою, навіть попри те, що у них є далекобійне озброєння.

"Головна користь від F-16 – це друге дихання для української авіації. А тип ракет завжди можна поставити, отримати щось новіше, модернізоване", – підкреслив військовий експерт з Ізраїлю.

Україна отримає F-16: що відомо