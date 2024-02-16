Зокрема партнери узгодили плани щодо посилення України системами ППО та ракетами до них, а також забезпечення ЗСУ артилерійськими системами та снарядами. Крім того, Україні мають за графіком передати винищувачі F-16. Секретар РНБО Олексій Данілов розповів 24 Каналу, що консолідована підтримка України з боку західних партнерів – це відповідь Росії на її, зокрема, інформаційну війну проти нашої країни.

Читайте також Партнери вже анонсували нові пакети допомоги: ексклюзивні деталі з Брюсселя

Всі домовленості рано чи пізно виконуються

Останнім часом часто російські пропагандисти розповідали, що західні країни не будуть далі допомагати Україні, адже партнери трохи втомилися від війни. Однак цього не сталося. Навпаки засідання відбуваються на відповідному рівні.

Всі спроби Росії внести розбрат в країни, які допомагають Україні, зазнали фіаско,

– впевнений секретар РНБО.

Він наголосив, що всі домовленості, які є з нашими партнерами, обов'язково рано чи пізно виконуються. Якщо є затримки, то вони є суто технічними – з тих чи інших причин.

"Я більш ніж впевнений, що у 2024 році ми отримаємо обіцяні дрони, винищувачі F-16 і багато іншої техніки та засобів ураження ворога. Це дозволить ЗСУ просуватися вперед – до нашої перемоги", – наголосив Олексій Данілов.

Зверніть увагу! Після засідання "Рамштайн-19" міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що також офіційно запустила роботу Коаліція дронів. До неї вже приєднались вісім країн – Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія. Він подякував Латвії за лідерство в цій коаліції.

Військова допомога Україні: важливе