Коаліцію безпілотників очолить Британія разом із Латвією. Таку заяву зробив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Він підкреслив, що це створить життєво важливий потенціал для нашої держави.

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Країни НАТО планують поставити Україні мільйон безпілотників

Генсек Альянсу зазначив, що група країн НАТО поставила собі таку мету за результатами дводенного засідання у Брюсселі. Крім того, ще 20 країн домовилися про створення Коаліції з розмінування вибухонебезпечних предметів.

Усе це допоможе врятувати життя українців. Разом члени НАТО надають 99 відсотків усієї військової допомоги Україні, і наша подальша підтримка є необхідною для збереження свободи України,

– сказав Єнс Столтенберг.

Він нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення союзники по НАТО передали Україні військову допомогу на суму в 100 мільярдів доларів.

Союзники по НАТО вирішили створити в Польщі центр для тренування військових ЗСУ

Генеральний секретар Альянсу заявив, що спільний аналітичний, тренувальний і освітній центр для українських бійців буде розташований у польському місті Бидгощ.

Він дозволить Україні ділитися уроками, винесеними з війни з Росією, і створить структуру, в якій українські військові зможуть навчатися і тренуватися разом із колегами з країн-членів Альянсу,

– сказав Єнс Столтенберг за результатами засідання Ради Україна – НАТО у Брюсселі.

Де Бидгощ на карті: дивіться Google Maps

Відбувся "Рамштайн"-19

Також ми писали про підсумки засідання у форматі "Рамштайн". Що на ньому вирішили, хто і яку допомогу надасть нашій державі – читайте тут.