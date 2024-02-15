Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, зауваживши, що мовиться про різні потреби – від закупівлі зброї до логістики. Участь у засіданні приймають країни-члени НАТО, а також Швеція, яка вже чекає на повноцінне членство.

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Партнери України мають мобілізувати свої зусилля

Днем раніше – 14 лютого – міністри оборони збиралися у значно більшому форматі "Рамштайн". До такого формату зазвичай долучається понад 50 країн. Натомість 15 лютого відбудеться чергове засідання органу Рада Україна – НАТО.

Варто згадати, що цей орган створили влітку 2023 року під час саміту НАТО у Вільнюсі. Наразі він активно функціонує, а партнери України постійно наголошують, що наша держава має надалі отримувати військову допомогу. Ба більше, очільник НАТО Єнс Столтенберг привітав успіхи української армії в Чорному морі та заявив, що був ними приємно вражений.

Ми бачимо, що наша підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою. Українці змогли завдати успішного удару по російському військовому кораблю, і це демонструє навички та компетентність українських Збройних Сил у завданні глибоких ударів у тил Росії,

– підкреслив Єнс Столтенберг.

Мобілізувати свої зусилля задля України, союзників закликала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. За її словами, це потрібно зробити, зважаючи на те, що Росія збільшує військовий бюджет і нарощує військовий потенціал.

"Захід робить багато, але проблема в тому, що Росія також робить багато. Ми повинні пам'ятати, що це незаконна війна з боку Росії. Вона перетворила свою економіку на військову економіку. Багато ресурсів йде на війну, на виробництво боєприпасів, а це означає, що ми також повинні активізуватися, й вже це робимо", – наголосила Кайса Оллонгрен.

Альянс має збільшити витрати на оборону

Окремою темою зустрічі є зміцнення самого Альянсу з огляду на тривалу війну в Україні. Вчора Єнс Столтенберг презентував нові статистичні дані та відзначив, що Альянс робить успіхи у збільшенні витрат на оборону. Такий план ухвалили, ще у 2014 році як відповідь на агресивну політику Москви й початок війни в Україні.

Тоді необхідного мінімуму, а саме витрат 2% від ВВП на оборону, досягли лише три країни Альянсу. У 2023 році таких країн було вже 11 з 31 члена НАТО. Цьогоріч, Єн Столтенберг очікує, що кількість держав збільшиться до 18.

НАТО готується до загроз з боку Москви

Країни Альянсу готуються до можливої конфронтації з Москвою. Наразі тривають одні з найбільших за останні роки військові навчання НАТО під назвою Steadfast Defender 2024. До них залучено понад 90 000 військовослужбовців, які відпрацьовують план відповіді на гіпотетичний напад на одну з країн-членів.

Крім цього, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив заяву щодо розгортання німецького військового підрозділу у Латвії. За його словами, це допоможе зміцнити східний фланг НАТО.

Якщо буде необхідно, бригада буде готова до бою у 2027 році. Ми крок за кроком йдемо вперед. Я абсолютно оптимістичний, що ми встигнемо і будемо готові вчасно,

– сказав Борис Пісторіус.

Щобільше, балтійські країни розробили плани укріплення власних кордонів від нападу Росії та Білорусі. Вони вже почали встановлювати огородження на спільних кордонах з країнами-агресорками та розгортати бункери.

Кордони з Росією і Білоруссю мають бути зміцнені. Ми вже побудували паркан, щоб захистити наш кордон від потоків нелегальної міграції, але, звісно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордону,

– зауважив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Результати засідання Ради Україна – НАТО оголосить Єнс Столтенберг під час своєї завершальної пресконференції.

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