Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко, зауваживши, що мовиться про різні потреби – від закупівлі зброї до логістики. Участь у засіданні приймають країни-члени НАТО, а також Швеція, яка вже чекає на повноцінне членство.
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Партнери України мають мобілізувати свої зусилля
Днем раніше – 14 лютого – міністри оборони збиралися у значно більшому форматі "Рамштайн". До такого формату зазвичай долучається понад 50 країн. Натомість 15 лютого відбудеться чергове засідання органу Рада Україна – НАТО.
Варто згадати, що цей орган створили влітку 2023 року під час саміту НАТО у Вільнюсі. Наразі він активно функціонує, а партнери України постійно наголошують, що наша держава має надалі отримувати військову допомогу. Ба більше, очільник НАТО Єнс Столтенберг привітав успіхи української армії в Чорному морі та заявив, що був ними приємно вражений.
Ми бачимо, що наша підтримка щодня змінює ситуацію на полі бою. Українці змогли завдати успішного удару по російському військовому кораблю, і це демонструє навички та компетентність українських Збройних Сил у завданні глибоких ударів у тил Росії,
– підкреслив Єнс Столтенберг.
Мобілізувати свої зусилля задля України, союзників закликала міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен. За її словами, це потрібно зробити, зважаючи на те, що Росія збільшує військовий бюджет і нарощує військовий потенціал.
"Захід робить багато, але проблема в тому, що Росія також робить багато. Ми повинні пам'ятати, що це незаконна війна з боку Росії. Вона перетворила свою економіку на військову економіку. Багато ресурсів йде на війну, на виробництво боєприпасів, а це означає, що ми також повинні активізуватися, й вже це робимо", – наголосила Кайса Оллонгрен.
Альянс має збільшити витрати на оборону
Окремою темою зустрічі є зміцнення самого Альянсу з огляду на тривалу війну в Україні. Вчора Єнс Столтенберг презентував нові статистичні дані та відзначив, що Альянс робить успіхи у збільшенні витрат на оборону. Такий план ухвалили, ще у 2014 році як відповідь на агресивну політику Москви й початок війни в Україні.
Тоді необхідного мінімуму, а саме витрат 2% від ВВП на оборону, досягли лише три країни Альянсу. У 2023 році таких країн було вже 11 з 31 члена НАТО. Цьогоріч, Єн Столтенберг очікує, що кількість держав збільшиться до 18.
НАТО готується до загроз з боку Москви
Країни Альянсу готуються до можливої конфронтації з Москвою. Наразі тривають одні з найбільших за останні роки військові навчання НАТО під назвою Steadfast Defender 2024. До них залучено понад 90 000 військовослужбовців, які відпрацьовують план відповіді на гіпотетичний напад на одну з країн-членів.
Крім цього, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив заяву щодо розгортання німецького військового підрозділу у Латвії. За його словами, це допоможе зміцнити східний фланг НАТО.
Якщо буде необхідно, бригада буде готова до бою у 2027 році. Ми крок за кроком йдемо вперед. Я абсолютно оптимістичний, що ми встигнемо і будемо готові вчасно,
– сказав Борис Пісторіус.
Щобільше, балтійські країни розробили плани укріплення власних кордонів від нападу Росії та Білорусі. Вони вже почали встановлювати огородження на спільних кордонах з країнами-агресорками та розгортати бункери.
Кордони з Росією і Білоруссю мають бути зміцнені. Ми вже побудували паркан, щоб захистити наш кордон від потоків нелегальної міграції, але, звісно, військова контрмобільність є частиною зміцнення кордону,
– зауважив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
Результати засідання Ради Україна – НАТО оголосить Єнс Столтенберг під час своєї завершальної пресконференції.
Захід посилює підтримку України: що відомо
- Під час зустріч у форматі "Рамштайн" 14 лютого сторони підписали Меморандум про намір створити коаліцію з протиповітряної та протиракетної оборони для України. До неї мають увійти 15 країн. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що захист неба став важливим уроком цієї війни. Також він додав, що Німеччина приєднається до бронетанкової коаліції та зауважив, що Берлін чи не щодня відправляє техніку Києву.
- Держави-члени НАТО у 2024 році інвестують в оборону 380 мільярдів доларів. Такі цифри підтверджують суттєве збільшення коштів. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг додав, що очікує, що 18 членів Альянсу витратять на оборону 2% ВВП. Для порівняння у 2014 році таких країн було лише 3. Столтенберг наголосив, що Москва має розуміти готовність та відданість Альянсу захищати своїх союзників.
- Підсумовуючи засідання "Рамштайн", міністр оборони України Рустем Умєров наголосив, що вдалося домогтися суттєво посилення протиповітряної оборони. Також на порядку денному снаряди та артилерійські системи. Україна з союзниками працює над спільним виробництвом. Крім цього, Умеров запевнив, що дронів стане більше й нагадав про передачу винищувачів F-16. За його словами, все відбувається відповідно до графіків.