Дмитро Кулеба припускає, що якщо Україна не стане членом НАТО, за якийсь час вона може напасти на Росію,. про це пише 24 Канал із посиланням на Kyiv Independent.

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Не варто недооцінювати реваншистську політику

Колишній міністр зазначив, що якщо обидві сторони залишаться незадоволеними умовами переговорів, то це може призвести до зростання реваншистських настроїв у суспільстві.

Потенційну українську реваншистську політику щодо Росії в середньостроковій перспективі не слід недооцінювати й списувати,

– заявив Кулеба.

За його словами, протягом 10 років у нашій державі можуть з'явитись політики та цілі політичні сили, які будуть мотивовані отримати реванш.

Він пояснив, що наступне покоління буде зосереджуватись на відбудові України, однак його наступники можуть мати реваншистські настрої. Кулеба наголосив, що аргументи стосовно відвоювання території та розплати Росії будуть розігрувати у внутрішній політиці.

Він також заявив, що уникнути майбутньої війни між Україною та Росією можливо лише, якщо Україна візьме на себе зобов’язання не ставити союзників під ризик конфлікту з Росією.

Крім цього, він вважає, що припинення вогню можливе без вступу до НАТО, однак це не передбачає завершення війни.