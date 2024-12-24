Дмитрий Кулеба предполагает, что если Украина не станет членом НАТО, через какое-то время она может напасть на Россию,. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Kyiv Independent.

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Не стоит недооценивать реваншистскую политику

Бывший министр отметил, что если обе стороны останутся недовольными условиями переговоров, то это может привести к росту реваншистских настроений в обществе.

Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать,

– заявил Кулеба.

По его словам, в течение 10 лет в нашем государстве могут появиться политики и целые политические силы, которые будут мотивированы получить реванш.

Он пояснил, что следующее поколение будет сосредотачиваться на восстановлении Украины, однако его преемники могут иметь реваншистские настроения. Кулеба отметил, что аргументы относительно отвоевания территории и расплаты России будут разыгрывать во внутренней политике.

Он также заявил, что избежать будущей войны между Украиной и Россией возможно только, если Украина возьмет на себя обязательства не ставить союзников под риск конфликта с Россией.

Кроме этого, он считает, что прекращение огня возможно без вступления в НАТО, однако это не предусматривает завершения войны.