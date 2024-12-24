Политтехнолог Борис Тизенгаузен в разговоре с 24 Каналом отметил, что если Трамп сказал, что военным США в Сирии делать нечего, то российского диктатора отсутствие его баз там – не устраивает.

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2 правила автократического клуба

Политтехнолог отметил, что такое заявление сделали не повстанцы, которые свергли режим Асада, а министерство иностранных дел Турции и этот факт является важным.

То есть мало того, что Эрдоган "отжимает" Сирию у Путина, так он еще и говорит, что и присутствия России там не будет,

– озвучил Тизенгаузен.

Для Путина, по словам политтехнолога, правила автократического клуба действуют в обе стороны и в данный момент в негативном направлении.

По словам Тизенгаузена, первое правило: если член этого условного клуба творит беспредел, то может диктовать свои условия тому, кого считает слабым, и заставлять эти условия соблюдать. Второе правило: если один из членов стал немного слабее в автократическом клубе, то свои же собьют с ног и запинают.

Те, кто еще вчера ему улыбались и пожимали руку, сегодня говорят идти прочь из Сирии,

– заметил Тизенгаузен.

Отметим, востоковед Марианна Беленькая считает, что после того, как режим диктатора Асада в Сирии был свергнут, Эрдоган предпочтет, чтобы главной страной влияния в этой стране была Турция. Эрдоган сейчас основной игрок в Сирии. Это, по ее мнению, для главы Кремля крайне оскорбительно.

Напомним, что после падения режима Асада Россия начала частично забирать оттуда свою военную технику и войска. На днях судно Sparta, которое было привлечено для этого, сломалось в море недалеко от Португалии. Сейчас российские войска находятся только в Тартусе на военно-морской базе и в Хмеймиме на авиабазе.